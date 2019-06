Tarn : victime d’un accident , un lycéen arrive à l’épreuve du bac en voiture de police

Albi, France

Un lycéen de Cordes dans le Tarn a bien failli rater une épreuve du baccalauréat ce lundi à Albi. Après un accident de voiture, il a fini par se faire déposer par des policiers à son centre d'examen, raconte la Police nationale du Tarn sur son compte Facebook.

"Tout le commissariat lui souhaite bonne chance et tout le succès mérité".

Il rate son bus, plante la voiture de son père

Le jeune Loïc, 18 ans, devait prendre part aux épreuves d’histoire de son Bac pro, ce lundi à 13h30 au lycée Rascol à Albi. Hélas il manque le bus qui devait le conduire de Cordes à la ville préfecture. Son père lui prête alors sa voiture. "Stressé de s’être mis en retard, à quelques kilomètres du but, il perd le contrôle de la voiture, manque un virage dans les méandres de la route de Mascrabières qui descend sur l’albigeois, il percute une glissière de sécurité de l’autre côté de la chaussée et finit sa course plus loin en pleine voie de droite", racontent les policiers du Tarn sur Facebook.

Aussitôt dépêchés sur les lieux, les policiers du commissariat d’Albi constatent que le jeune Loïc est indemne. Après s’être assuré qu’il n’a pas consommé d’alcool, ils apprennent que celui-ci va manquer l’épreuve du Bac. Il est 13h20, l’examen débute dans 10 minutes.

"Le brigadier chef Christophe V., chef de patrouille lui dit : "Monte !". C’est donc à bord du véhicule de police que l’infortuné sera finalement conduit à l’épreuve du Bac ; tandis que le reste de l’équipage demeure sur place pour gérer l’épave de la voiture de papa. Il est 13h28, Loïc est arrivé avec 2 minutes d’avance sous l’œil médusé de ses camarades !", raconte encore la Police nationale du Tarn.