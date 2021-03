Tarnos accueille le premier ovni-port de Nouvelle Aquitaine

C'est une première régionale; Tarnos peut recevoir dès aujourd'hui tous les visiteurs extraterrestres. Ils bénéficieront d'une taxe aéroportuaire gratuite durant un an. L'OVNI-port se situe dans le port de la digue.

Un nouvel équipement à Tarnos au port de la digue. Il s'agit d'un "ovni-port". L'installation permet de répondre à de nombreux signalements de présence extraterrestre. En effet depuis 3 mois on note de plus en plus de signaux qui viennent de l'au delà. Philippe Laplace du collectif des amis de la digue vient donc d'ouvrir le premier "ovni-port" de Nouvelle Aquitaine.

Et si un OVNI décide d'atterrir au port de la digue, les visiteurs auront à leur disposition un kit d'accueil dans un abri juste à coté. Boites de sardines, des cakes (on ne sait jamais ils pourraient avoir faim) mais aussi des masques et surtout des attestations de circulation (en cas d'arrivée pendant le couvre-feu). Déjà, Magali, gérante du camping Jobel de Tarnos se dit prête à les héberger. La première semaine sera offerte.