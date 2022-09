Tauromachie : deux manifestations samedi à Nîmes, l'une anti-corrida, l'autre pro-traditions taurines

La culture taurine a toujours divisé. Et le débat autour de la tauromachie a repris de plus belle avec la proposition de loi d'Aymeric Caron pour abolir la corrida en France. A Nîmes, ce samedi, deux manifestations sont organisées. Pour et contre. A quelques centaines de mètres de distance.