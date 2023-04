Tauromachie : le festival Art et Courage revient à Pomarez, le berceau du festival

Le Festival Art et Courage fait son retour ce samedi soir après 3 années blanches. Il retrouve, pour l’occasion, les arènes de Pomarez qui l’ont vu naître. Ces arènes, surnommées "la Mecque de la course landaise" n’avaient pas accueilli le festival depuis 2009. Les meilleurs sauteurs et écarteurs vont affronter des vaches sans cordes, des novillos et des taureaux devant 2800 spectateurs.

ⓘ Publicité

Une double casquette pour l'écarteur Mathieu Nogués

Parmi les participants, l’écarteur Mathieu Nogués. Le quadruple champion de France et quintuple champion de France de vache sans corde fait son retour après 3 années difficiles. Après une blessure au genou en 2019, l’écarteur n’avait pas pu reprendre la compétition à cause de la crise sanitaire. Entre temps, Mathieu Nogués est devenu ganadero. Il participe au festival Art et Courage avec une double casquette. Il présentera Ramsés, un novillo issu de son élevage avant d’affronter un taureau.

Mathieu Nogués se présentera donc avec une double casquette et donc une double pression : Le premier novillo présenté au festival Art et Courage, c’est une pression et une fierté. J’espère qu’il donnera le meilleur. Ça donnera une bonne image pour la suite confie l’écarteur de Mouscardès.

Il devrait ensuite lui-même se jeter dans l’arène avec une autre pression, celle d’affronter un taureau dans des arènes qui ont vu naître le festival et om il se produira en voisin. C’est là que tout a commencé. On a été dans des arènes plus grandes à Dax et Mont-de-Marsan ces dernières années donc on a un peu perdu l’habitude d’écarter des taureaux dans ce type d’arène. Dans une grande arène ronde, les taureaux se sentent moins chez eux et moins rapidement que dans une arène un peu plus petite. Mais on va y arriver, je n’ai aucun souci pour ça conclue Mathieu Nogués, impatient.

Le Festival Art et Courage se déroule ce samedi 29 avril dans les arènes de Pomarez à partir de 20h30. Les 2800 billets ont été vendus.