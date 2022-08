Tauromachie - Une campagne de financement participatif pour les aficionados et la culture taurine

Les aficionados contre-attaquent ! Après la campagne publicitaire de l'alliance anti-corrida au mois de juillet dernier, les amateurs de tauromachie veulent à leur tour défendre leur passion sur les chaines de télé et les réseaux sociaux. Ils projettent de réaliser un clip vidéo d'une trentaine de secondes qui sera diffusé à la fin du mois de septembre, au plus tard dans le courant du mois d'octobre. En Occitanie, l'initiative est portée par le collectif "Touche pas à mes passions" et par "l'Union des jeunes de Provence et du Languedoc pour la défense de nos traditions". Mais elle est également relayée dans le Sud-Ouest dans des départements comme les Landes ou le Gers, où la culture taurine sous toutes ses formes est également très implantée. Pour financer cette campagne, les aficionados lancent ce vendredi une campagne de financement participatif sur la plateforme Lydia.

"Faire comprendre aux français qu'on n'est pas un peuple à rééduquer." Corentin Carpentier, fondateur de "Jeunes Aficionados"

Il est important de communiquer pour faire découvrir les multiples facettes de la culture taurine souligne Corentin Carpentier, l'un des initiateurs de ce projet : "il y a un travail de communication, de vulgarisation à faire, pour se faire connaître, pour se faire comprendre surtout. Et pour faire comprendre aux français qu'on n'est pas un peuple à rééduquer. On n'est pas un peuple barbare. On a nos traditions, notre culture, nos valeurs, éminemment respectueuses de la biodiversité, de l'environnement, des taureaux. C'est une culture riche, une culture du partage, de la diversité, du respect".

"Les militants animalistes, qui sont a priori connectés 24/24h sur Twitter, passent leur temps à nous attaquer, sans connaître véritablement le fond de la façon dont on vit ici, regrette encore l'aficionado nîmois. On a envie de dire : respectez-nous. Le Sud de la France a son identité, comme l'Alsace, la Bretagne. Chaque région a sa façon de vivre, sa culture. C'est ce qui fait la diversité d'un pays, et aussi son unité, parce que : Liberté, Egalité, Fraternité".

"Quand on parle de culture taurine, on parle de culture taurine au sens large. Il y a la tauromachie. Et dans la tauromachie, on a différentes formes de courses de taureaux : corrida, courses landaises, courses camarguaises, les taureaux dans les rues ... c'est vraiment une culture globale. Des cultures régionales à forte identité qu'on veut défendre, et qui nous enracinent clairement, pleinement dans nos territoires"

Combien faudra-t-il rassembler ? C'est le nerf de la guerre. L'argent. "On estime qu'il faut qu'on lève à peu près 60 000 euros, pour arriver au bout de notre projet, entre la production du clip, son tournage et évidemment l'insertion de ces vidéos-là sur les plateformes télé."