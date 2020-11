Indre-et-Loire : 17.000 jouets neufs donnés aux Restos du cœur par le distributeur de jouets WDK de Tauxigny

Le distributeur de jouets WDK offre 17.000 jouets neufs aux Restos du cœur. L'entreprise, basée à Tauxigny, au sud de Tours, ne peut pas organiser cette année le déstockage de son entrepôt, à cause de la crise sanitaire.

Les Restos du cœur vont pouvoir redistribuer 17 000 jeux et jouets neufs aux enfants défavorisés.

Le Père Noël a décidé de gâter les Restos du cœur cette année. 17.000 jouets neufs vont être donnés à l'association par le distributeur de jouets WDK groupe Partner. L'entreprise est l'un des plus gros acteurs du jouet en France et est basée à Tauxigny, au sud de Tours.

"Garantir à des familles un Noël réussi"

Chaque année, le groupe organise habituellement un déstockage dans son entrepôt tourangeau, où les clients viennent acheter des jouets à prix réduits. Mais ce n'est pas possible cette année. "A cause de la crise sanitaire, nous n'avons pas l'autorisation d'organiser d'événements, étant donné que les rayons et magasins de jouets sont fermés", se désole Marine Camus, chargée de communication de WDK groupe Partner.

L'entreprise doit pourtant faire de la place dans ses entrepôts pour accueillir les nouvelles collections de jouets. "Nous avions à cœur de choisir une association qui œuvre au quotidien auprès des familles pour pouvoir redistribuer des jouets et garantir à ces familles un Noël réussi", estime ainsi Marine Camus.

Les jeux et jouets, des fins de collections qui sont restées invendues et stockées dans les entrepôts de Tauxigny et de Reims (Marne), seront principalement distribués en Touraine, à partir de la semaine prochaine.