À Tavel, ils réclament un rond-point

Les membres de la Fédération des motards en colère du Gard ont organisé un rassemblement sur la commune de Tavel. Ils demandent un rond-point au croisement de la RD 6580 et de la route départementale 177. Ce carrefour est jugé très dangereux.

Ils ne lâcheront pas les élus tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent : un rond-point pour empêcher qu'un drame se reproduise à cette intersection. A l'initiative de la Fédération Française des motards en colère du Gard, des habitants se sont rassemblés pour réclamer la construction d'un rond-point au croisement de la RD 6580 et de la route départementale 177. A ce carrefour, trois personnes ont déjà perdu la vie dans des accidents de la route.

J'ai perdu une jambe à cette intersection, d'autres ont perdu la vie mais rien ne change" - Jean-Louis un habitant de Pujaut

A cette intersection, le dernier accident mortel remonte au mois dernier, début mars, une gardoise est décédée. L'accident de Jean-Louis remonte lui, à un peu plus d'un an. En novembre 2015, ce motard est gravement blessé dans le choc avec une voiture qui lui a coupé la route. Il a été opéré 18 fois et a perdu une jambe dans l'accident. Aujourd'hui, il ne comprend pas que rien n'est fait pour sécuriser cette intersection. "J'ai de la chance d'être encore vivant mais d'autres sont morts à ce carrefour. On parle depuis des années de la construction d'un rond-point mais rien n'est fait, déplore le motard. Je pense qu'il faudrait qu' un ministre ou un député viennent se tuer là dans un accident pour que cela fasse bouger les choses".

La Fédération Française des motards en colère du Gard réclament depuis des mois qu'un rond-point soit enfin construit à cette intersection. Le projet est dans les cartons depuis des années. Les élus de Tavel, eux aussi alerte le Conseil départemental sur la dangerosité de ce carrefour mais aucune échéance précise de construction n'est avancée. Une réunion entre la commune gardoise et le département est prévue à la fin du mois. Pour le coordinateur de la Fédération Française des motards en colère du Gard, Jacques Barac, il est plus que temps d'agir. La fédération prépare de nouvelles actions à cette intersection si rien ne bouge.

Ce croisement est jugé très dangereux par la Fédération Française des motards en colère du Gard © Radio France - Jacques Barac