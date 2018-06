Une rencontre tendue

Depuis des mois des tensions fortes sont apparues dans le village. Une piste reliant le col de la Scalella à trois estives (Verdanese, Purcilelli et Puzzolu) a subi de multiples dégradations faites par une pelleteuse, et occasionnant au passage la destruction d'un réservoir d'eau.

Des lettres de menaces

La mairie de Tavera et certains éleveurs ont également reçu un courrier manuscrit et anonyme de menaces dans lequel bergers, chasseurs et entreprises risquent "empoisonnement des troupeaux, destruction et traque" en cas de travaux de réhabilitation.

Une « mafia des montagnes »

De nombreuses interrogations subsistent autour de la destruction des pistes. Sotto voce, certains éleveurs se disent victimes d’une véritable mafia des montagnes dans cette région, sur fonds d’intérêts divergents.

Cette semaine le conseil municipal de Tavera a décidé de ne pas reconstruire cette piste, ce qui avait provoqué la colère des bergers. Ce matin les bergers ont rencontré le président de l’Exécutif de Corse pour lui réaffirmer l’urgence de la situation.

A la sortie, Gilles Simeoni a exposé ce qui pourrait ressembler à un début de sortie de crise

De leurs côtés les bergers sont dans l'expectative. "Notre situation est critique et dans un premier temps nous attendons la réouverture de la piste", explique l'un d'eux, Sébastien Celli

Une nouvelle rencontre est prévue pour la semaine prochaine