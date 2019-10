Taxation des produits européens : Carole Delga, présidente de l’Occitanie, attaque Trump "c’est ça l’extrême droite"

Toulouse, France

Toujours en représailles à la taxe française imposée aux GAFA, les Etats-Unis ont annoncé mercredi 2 octobre 2019 qu'ils allaient frapper 7,5 milliards de dollars de produits européens de tarifs douaniers punitifs. Les produits d’Occitanie sont particulièrement touchés. Et ça pourrait faire mal. A partir du 18 octobre : ce sera 10% sur les avions importés de l'Union européenne et 25% sur d'autres produits, dont le vin, le fromage, le café et les olives, les jambons, le beurre.

Une situation qui a vivement fait réagir la présidente de la région Occitanie. Carole Delga déplore : "Nos producteurs vont faire les frais de conflits économiques et diplomatiques dans lesquels ils n’ont rien à voir ! Cette situation est inadmissible. L’Union Européenne et l’Etat français doivent rapidement prendre leurs responsabilités et dénouer cette situation."

Casser l’emploi des autres

Et la présidente de Région, insiste, la décision de Donal Trump permet de voir le vrai visage de l’extrême droite. Et il faut, en France, être très vigilant. "L’extrême droite, malheureusement, sur cette Région je la côtoie. Voilà le danger de l’extrême droite. Ce sont des idées racistes qui ont conduit le nazisme et le fascisme au siècle dernier. Mais c’est ça, aussi, l’autre visage de l’extrême droite. Ce sont des dirigeants qui sont prêts à casser l’emploi des autres juste dans une visée électoraliste."

La Région de l’aéronautique et la région du vin, c’est l'Occitanie

"L’économie de notre Région peut être fortement impactée. La Région de l’aéronautique et la région du vin, c’est l'Occitanie. Le plus grand vignoble au monde, il est en Occitanie et nous sommes le siège mondial d’Airbus. Alors bien entendu, Airbus a d’autres clients que les États-Unis. Bien entendu que notre vin se vend à l’international et pas qu’aux Etats-Unis. Mais surtout, ce que je veux démonter, c’est l’irresponsabilité de ces déclarations. "