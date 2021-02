Des communes azuréennes victimes d'un oubli autour de la suppression de la taxe d'habitation

C'est l'une des mesures phare du quinquennat d'Emmanuel Macron: la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. 80% des foyers français ne la paye plus et depuis le début de l'année, c'est au tour des 20% restant à être exonérés. Quant au manque à gagner pour les communes, l'Etat l'a compensé à prés de 90 %. Alors si tout va vient pourquoi en parlons nous !

Un couac, un oubli !

Et bien parce qu'il y a un couac, un oubli ! Il est le fait du Ministère de l'économie et cela à des incidences directes sur notre vie quotidienne. La compensation pour les communes n'a en effet pas pris en compte les syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) qui gèrent parfois crèches, cantines, activités périscolaire ou repas à domiciles pour les personnes âgées.

Les communes se refusent d'augmenter les impôts

Exemple à l'Est de Nice avec 12 communes autour de La Trinité, Saint-André-de-la-Roche et Tourettes-Levens. Toutes se retrouvent alors avec un trou financier de plusieurs centaines de milliers d'euros pour faire fonctionner ces services. Tourettes-Levens par exemple enregistre un manque de 200.000 euros. Carrément 1 millions d'euros sur 2 ans pour La Trinité. Alors comment faire fonctionner ces SIVOM sans ces budgets. Les communes sont donc en colère. Elles se refusent de diminuer les prestations publiques, de trouver l'argent ailleurs en faisant des économies sur d'autres secteurs et, encore plus, en augmentant les impôts. Mais l'Etat pourrait les y contraindre. C'est pour cette raison qu'elles souhaitent simplement que Bercy corrige cet oubli qui en France concerne 15 SIVOM et ne représente à l'échelle nationale que quelques millions d'euros pour corriger le bug.