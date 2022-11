Taxe des ordures ménagères : des berrichons vent debout contre le SICTOM

"Le budget vacances va passer dans les ordures, vous vous rendez compte ?" Agnès Chauveau, boulangère à Vatan, fait face, depuis deux ans, à l'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Teom) pour sa maison et sa boutique. "808€ pour deux personnes et un passage par semaine chez moi, et 465€ pour la boulangerie", détaille-t-elle, soit un peu plus de 30% d'augmentation en un an.

A Vatan, comme dans les 38 autres villes des communautés de communes Champagne Boischauts et FerCher-Pays Florentais, la taxe connaît une large augmentation depuis deux ans. En cause : un endettement de près de deux millions d'euros du syndicat intercommunal de collecte de traitement des ordures ménagères (Sictom).

Une dette que les citoyens refusent de payer.

Un exercice "ni sincère, ni loyal"

En 2021, la Chambre régionale des comptes a placé le Sictom sous le coup d'un redressement financier : car le syndicat est endetté de 1.800.00€. Pour éponger, il n'a donc pas d'autre choix que d'augmenter la Teom ; un arrêté préfectoral lui impose même une hausse des prix de 30% en 2021, et à nouveau en 2022.

Mais comment expliquer une telle dette ? Plusieurs facteurs, explique Eric Vanremoorter, président du Sictom élu en juin 2022 : d'une part, un report de factures d'année en année, sans aucune communication de la part du précédent bureau ; d'autre part, un manque d'anticipation "un exercice qui n'était ni sincère ni loyal" conclut le président, reprenant le rapport de la Chambre régionale des comptes. Par ailleurs, des remboursement d'emprunts, faits en 2009 pour éponger une première dette, ont aussi été découverts dans les comptes du syndicat récemment.

Pour équilibrer ses comptes, le Sictom a besoin d'aller chercher 420€ de fiscalité par habitant

Le président reconnaît que la situation est difficile pour les administrés, qui subissent les conséquences de la mauvaise gestion du syndicat depuis des années. "Certains habitants payent plus de 1.000 euros de Teom par an, c'est beaucoup, on le sait." Mais il se veut rassurant : il n'y aura pas d'augmentation l'année prochaine, et la taxe devrait progressivement rebaisser peut-être à partir de 2024.

Plus de 650 signatures pour la pétition à Vatan

Mais les habitants ne l'entendent pas de cette oreille : "ce n'est pas à nous de payer les dettes des autres !" s'insurgent Denis Rioult et Bernard Haricot, deux retraités de Vatan, qui ont lancé une pétition dans la commune, pour demander des comptes au Sictom, qui a réuni plus de 650 signatures. Des mobilisation similaires sont organisées dans d'autres communes concernées, qui pourraient bien se regrouper à l'avenir : "on pourrait organiser une grande manifestation !".

S'appuyant sur un récent article de Que Choisir, les habitants de Vatan réclament un remboursement de la dette par les communes, et non par les particuliers. Ils comptent dire leur colère ce mercredi soir lors de la réunion publique organisée à Vatan.