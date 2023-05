Taxe sur les éoliennes en mer : une rentrée d'argent "régulière" attendue par la SNSM

Recherche de bénévoles et de financement, ce sont les deux pieds sur lesquels les Sauveteurs en mer cherchent l'équilibre dans un début de saison bouleversé par le manque d'engagement et l'inflation.

ⓘ Publicité

La SNSM dans le Finistère :

29 stations sur 1.431 km de côtes

2 centres de formations et d'intervention

780 bénévoles dont 440 embarqués

France Bleu Breizh Izel : Vous recherchez des bénévoles à terre et en mer ?

Frédéric Damlaincourt, délégué SNSM dans le Finistère : Oui, même si dans le Finistère, on est relativement serein parce qu'il y a un fonds de marins existant dans la région. Mais c'est une préoccupation qui va monter parce qu'il y a de moins en moins de métiers maritimes dans la population en général, dans la pêche, la marine marchande, la Marine nationale. La diminution du nombre de marins professionnels, c'est une difficulté. C'est le défi qui nous attend : on essaye d'attirer des gens qui ne sont pas marins professionnels, mais auxquels on va apporter un complément de formation de manière à en faire des sauveteurs.

Qui sont ces volontaires?

Il y a des gens de tous horizons, de l'électricien au charpentier, des artisans, des commerçants... C'est assez représentatif du monde du littoral, mais il est certain que si on va à Loctudy, une majorité de pêcheurs ou d'anciens pêcheurs !

Avez-vous trouvé suffisamment de sauveteurs pour les plages, cet été ?

On arrive à tenir nos effectifs et notre ambition, c'est d'augmenter le nombre de plages surveillées parce qu'il est plus difficile de faire surveiller les plages. Les CRS vont être recentrés sur leurs missions à l'approche des Jeux olympiques, même si ça concerne peu le Finistère. Et parmi les jeunes, après la covid, il y a eu une baisse de l'engagement. Il faut qu'on réussisse à attirer des plus jeunes pour venir faire de la surveillance de plage.

La SNSM fonctionne à 70 % sur fonds privés (dons de particuliers, mécénat des entreprises, remorquages, dispersion de cendres), c'est-à-dire avec seulement 30 % de fonds de l'État. La perspective de percevoir 5% de la taxe sur les éoliennes en mer va être la bienvenue.

Oui, c'est une aide substantielle et c'est surtout une aide qu'on pourra considérer comme régulière. C'est comme dans un budget familial : si tous les ans, vous savez que vous allez avoir une rentrée d'argent régulière, vous pouvez compter dessus, ce qui est quand même beaucoup plus compliqué quand on sait quand vous avez 30 % de fonds qui viennent ou plus ou moins directement de l'État. Ça veut dire que ce 70 % qui viennent de dons ! Hors, c'est une part qui est variable d'une année sur l'autre. Les gens continuent à faire confiance à la SNSM, mais avec l'inflation, certains ne peuvent pas continuer à donner comme avant. Et quelqu'un qui donnait 50 € jusqu'ici, il va continuer à donner plutôt 50 €. Il ne va pas forcément corriger des 7 % ou 6 % de l'inflation. Si on a des rentrées régulières, ça fait toujours du bien.

En savoir plus sur le financement de la SNSM.