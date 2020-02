Taxer l'accès aux réseaux sociaux : le député de Meurthe-et-Moselle L. Garcia veut une réponse du gouvernement

Le député de Meurthe-et-Moselle Laurent Garcia affirme relayer les interrogations de plusieurs habitants sur la redevance télé et les propos haineux sur Internet

Meurthe-et-Moselle, France

Lacces aux réseaux sociaux bientôt taxés ? Cette question posée par Laurent Garcia fait l'effet d'une bombe. Le député apparenté MoDem de Meurthe-et-Moselle a décidé d'interpeller, dans un question écrite datée du 17 décembre dernier, le ministre de la Culture sur l'avenir de la contribution à l'audiovisuel public.

Une "taxe minime" sur chaque connexion ?

"Cela fait deux mois et certains font mine de redécouvrir cette question parce que nous sommes en période électorale", s'étonne l'élu lorrain. Quoi qu'il en soit, cette idée fait énormément réagir depuis plusieurs jours.

Avec la multiplication des nouveaux écrans (tablettes, ordinateurs, téléphones portables etc.), le gouvernement réfléchit à une réforme de la redevance. Le nombre de téléviseurs est en baisse : l'exécutif veut donc trouver un moyen pour compenser les pertes de rendements. D'ailleurs, il doit rendre un rapport sur le sujet dans les prochains jours, alors que la taxe d'habitation, sur laquelle elle est indexée, doit disparaître d'ici trois ans.

"Certains concitoyens considèrent que les programmes proposés ne sont pas à la hauteur des attentes des téléspectateurs," écrit le député dans sa question au gouvernement. Laurent Garcia explique ainsi vouloir se faire le porte-voix de plusieurs habitants de sa circonscription. Certains "proposent en compensation, même si cela semble difficilement applicable, une taxation minime sur chaque connexion à un réseau social", écrit le parlementaire meurthe-et-mosellan.

"C'est pas super malin, ni crédible"

Chez les étudiants nancéiens, les réactions sont nombreuses. "Vouloir taxer les gens sur les réseaux sociaux, c'est pas super malin ni très crédible. La France gagne déjà énormément d'argent grâce aux impôts et aux taxes. Ce qu'elle ne gagne plus avec la redevance, ce n'est pas un gros manque. Taxer les réseaux sociaux ne serait qu'une excuse pour gagner encore plus d'argent," dénonce Manon, étudiante lorraine en droit fiscal.

"Je met mets dans la peau d'un lanceur d'alerte, répond Laurent Garcia. Les habitants m'interpellent sur la question et maintenant j'attends la réponse du gouvernement. Peut-être qu'il dira non, il n'est pas question de taxer. Mais dans ce cas, il faut une arme législative pour lutter contre les manipulations de l'information et les fake news."

Cette taxation permettrait "d'identifier les usagers et par conséquent limiter les attaques racistes, antisémites, sexistes et homophobes sous couvert d'anonymat," poursuit l'élu dans sa question.

Laurent Garcia rappelle aujourd'hui qu'il n'a toujours pas reçu de réponse de la part du gouvernement.