Taxer les sodas pour aider les producteurs de betteraves à renoncer aux insecticides tueurs d’abeilles

Dominique Potier, agriculteur lorrain et député de Meurthe-et-Moselle, estime que l’on peut mettre fin à l’utilisation des néonicotinoïdes tueurs d’abeilles et sauver la filière de la betterave qui emploie plus de 40 000 personnes. L'agriculteur Lorrain propose un plan B comme betterave pour la filière sucrière.

Pour le député de Toul, il faut aider la filière à arrêter définitivement les insecticides : « Nous proposons de ne pas choisir entre économie et écologie, de ne pas choisir entre les 40.000 emplois d'une filière sucre qui est une filière d'excellence, nous proposons donc d'accompagner par la solidarité nationale, européenne et au sein de la filière, les planteurs de betteraves qui sont aujourd'hui menacés par des baisses de rendement très importantes ».

Doubler la taxe sur les sodas pour accompagner la transition vers l'agro-écologie.

Et Dominique Potier de poursuivre : « Il n'y a pas que la nature qui n'est pas clémente, il y a également le marché : les cours se sont effondrés. La betterave sucrière se vend depuis le producteur deux fois moins cher qu'il y a trois ans. Nous proposons donc, à court terme, une solidarité de filière avec une taxe sur les sodas. Il suffirait de doubler la taxe sur les sodas actuelle pour accompagner la transition vers l'agro-écologie. Assumer des pertes de la jaunisse de la betterave pour ceux qui la subissent aujourd'hui et préparer pour tous la transition afin que dans trois ans, nous ayons des solutions alternatives aux néonicotinoïdes pour vaincre ces ravageurs ».

On fait de la monoculture avec des engrais chimiques et des pesticides et la biodiversité meurt.

Un débat sur les insecticides qui préoccupe Thierry Jacquot, porte-parole de la Confédération paysanne dans le Grand-Est qui estime que cela concerne toutes les cultures : «C’est un vrai débat de société cette loi néonicotinoïdes. L'interdiction, elle, date de 2016 donc toutes les filières avaient le temps de travailler sur d'autres façons de procéder, ce qu'ils n'ont pas fait parce que c'est juste facile à utiliser. Aujourd'hui, on fait de la culture intensive, de la monoculture, on utilise des engrais chimiques et des pesticides. Le sol meurt et la biodiversité meurt aussi parce que l’on a fait table rase de toutes les haies et de tous les arbres pour avoir des champs bien carrés faciles à travailler. Voilà pourquoi on a des attaques de tas d'insectes parce qu'il y a plus de biodiversité. On a cassé la chaîne alimentaire avec tous ces produits, toutes ces façons de procéder. La filière sucrière betteravière en France n'est pas du tout menacée, il suffit qu'elle travaille autrement. La culture de betteraves en bio existe : il y a des solutions ».

Le débat à l’Assemblée nationale sur les néonicotinoïdes se poursuit ce mardi 6 octobre.