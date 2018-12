Taxes suspendues : "ça ne suffit pas" disent les gilets jaunes au rond-point de Gujan-Mestras

L'annonce par Edouard Philippe d'un moratoire sur la hausse des taxes ne suffit pas à calmer la colère de la trentaine de gilets jaunes qui occupent le rond-point de l'A660 à Gujan-Mestras depuis le 17 novembre. Les manifestants demandent la baisse de la CSG, la hausse des retraites et du SMIC.

Gujan-Mestras, France

Depuis 18 jours ils occupent le rond-point de Gujan-Mestras au milieu du bruit et de la circulation. Ce mardi midi très peu ont écouté le discours du premier ministre et ses annonces sur les prix du carburant, de l'électricité et la réforme du contrôle technique.

"Il cherche juste à gagner du temps" note Philippe. "Les mesures qu'il nous annonce ça ne suffit pas. C'est juste une suspension des taxes". "Moi je veux qu'il baisse la CSG et qu'il augmente les retraites et le SMIC" explique Marie, auxiliaire de vie.

Ils veulent calmer le feu mais le feu ne va pas se calmer

- Rémy

La trentaine de gilets jaunes qui occupe sans bloquer le rond-point de l'A660 n'a pas l'intention de bouger d'un pouce. Concernant la proposition d'Edouard Philippe d'ouvrir une concertation de trois mois Jean-Jacques fait une proposition : "qu'Emmanuel Macron vienne ici dans la France profonde discuter directement avec nous. Il verra qui est le peuple."

Ca ne suffit pas ! Copier

Jean-Jacques, Philippe, Rémy et Marie prévoient de tenir le siège le temps qu'il faudra. Ils parlent déjà de réveillonner au milieu de la route.