TEMOIGNAGES - Des techniciens des Alpes-Maritimes rentrent des Antilles où ils ont contribué à rétablir l'électricité

Quinze techniciens d'Enedis, en provenance de la Côte d'Azur, sont de retour d'une mission de trois semaines aux Antilles où ils ont participé à rétablir l'électricité sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy notamment, frappées par l'ouragan Irma.

Ils parlent d'une expérience "humaine et professionnelle" exceptionnelle. Après les pompiers, trois des quinze techniciens Enedis des Alpes-Maritimes témoignent, sur France Bleu Azur, de leur travail dans des conditions très compliquées durant une mission de trois semaines aux Antilles, où ils sont allés renforcer les équipes locales afin de rétablir le courant sur les îles frappées par les ouragans Irma et Maria. Tous sont des techniciens volontaires pour intervenir en milieu difficile.

des techniciens réparent les lignes électriques aux Antilles - équipes d'Enedis

Paysage apocalyptique

Les techniciens sont intervenus en urgence pour rétablir l'électricité à St Barthélémy et dans l'archipel de la Guadeloupe, envoyés sur place dans le cadre de la Force d'intervention rapide électrique, qui existe depuis la tempête de 1999 en métropole. "On a d'abord tiré des lignes provisoires pour remettre en fonction au plus vite les points de vie : les hôpitaux, usines de dessalement, stations d'épuration,..." explique Eric Maurel,chef de l’Agence d’interventions des Vallées dans les Alpes-Maritimes, qui a passé trois semaines à Saint-Barthélémy.

Au total, 17 000 clients ont été dépannés en quatre semaines, 120 km de câbles tirés. Par une chaleur de 37 degrés et un fort taux d'humidité, les agents équipés de combinaisons, casques, chaussures de sécurité ont travaillé dix heures par jour environ.

des techniciens Enedis interviennent aux Antilles - Equipe d'Enedis

Des agents d'Enedis aux Antilles, après le passage de l'ouragan Irma - Equipe d'Enedis

Des techniciens d'Enedis interviennent sur les lignes à haute et basse tension - équipe d'Enedis

Accueil chaleureux et solidaire

Les agents ont été marqués par le sourire des personnes sinistrées, leur optimisme, leur patiente, et leur accueil chaleureux. Jean-François Trifogli, technicien d’exploitation réseau à Nice, est intervenu durant trois semaines en Guadeloupe avec une centaine d'agents sur le réseau basse tension.

Timy Lenoir, technicien d'intervention à Drap, a travaillé en Guadeloupe également, il témoigne de l'accueil de la population, "on avait l'impression d'être leurs héros. Les gens étaient même prêts à prendre des risques, en voulant nous aider, en ramassant des câbles par terre".

La phase de réalimentation permettant de redonner accès à l’électricité à l’ensemble des habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélémy est désormais terminée. Cette première étape sera suivie d'une phase de sécurisation et de consolidation des réparations provisoires.