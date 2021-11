Teddy Riner aux championnats de France judo à Perpignan : "L'ambiance était au rendez-vous"

C'est à la troisième place du podium que finit le PSG masculin aux championnats de France de Judo par équipes. Médaille de bronze remportée aussi par l'équipe féminine du PSG. Teddy Riner, très attendu en pays catalan et qui a combattu avec son club ce dimanche 14 novembre, est "très content", de se qualifier pour les Championnats d'Europe. "Bien sûr, on aurait voulu aller en finale, mais l'essentiel, c'est de terminer la journée sur le podium", se félicite le judoka. Désormais, il va pouvoir se reposer avant sa reprise en janvier : "Je vais retourner en pause, prendre le temps de me guérir".

"C'est un super public qui aime le sport, qui aime donner de l'envie, de l'oxygène" - Teddy Riner

Un Teddy Riner poussé par l'accueil du public catalan. "À chaque fois que je suis venu ici, j'ai toujours été bien accueilli. C'est un super public qui aime le sport, qui aime donner de l'envie, donc c'est bien", reconnaît le champion du monde. Et ce n'est pas Axel, qui joue au club des Albères, qui va dire le contraire : "C'est l'équivalent d'un stade de l'USAP pour nous", s'amuse le judoka amateur.

"Ce sont peut-être les champions de demain" - Teddy Riner

Une participation qui a ravi petits et grands, au Parc des Expositions. "J'ai vu Amandine Buchard, Teddy Riner", s'émerveille Louis, 8 ans, qui a fait signer son kimono par ses idoles. Une adoration qui touche Teddy Riner : "Je peux comprendre ce qu'ils ressentent, je suis passé par là", avant d'ajouter "ce sont peut-être eux les champions de demain."

Christophe Dubousquet est président du club de judo des Albères, il a réussi à emmener ses petits licenciés à Perpignan ce week-end. "C'est exceptionnel pour eux, on voit dans leurs yeux les étoiles qui brillent", s'émeut Christophe. "Ils vivent leur passion et se projettent à travers ses champions là"