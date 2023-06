TedX Tours : C'est quoi ces conférences ?

La neuvième conférence TedX Tours, c'était mardi soir dans un Grand Théâtre survolté. Mais Ted, c'est quoi au juste ? On vous explique.

Un phénomène venu des Etats-Unis.

Les premières conférences TED (Technology Entertainement Design) se sont tenues en Californie en 1984, d'abord à Monterey , puis à Long Beach et, plus récemment, deux fois par an dans d'autres villes du monde, sous l'appellation « TED Global ». Depuis 2014, la conférence principale TED a lieu à Vancouver. La première conférence TEDx francophone a eu lieu à Paris en mai 2009. La première à Tours arrive en 2015.

Des idées qui méritent d’être diffusées

Les conférences réunissent en un seul endroit des experts inspirants autour de sujets très variés tels que les sciences, les arts, l’écologie, l’éducation, la santé…

Le principe : faire découvrir des sujets pointus, en moins de 18 minutes, en donnant la parole aux expériences et toujours, en rendant ces savoirs accessibles à tous.

TEDxTours a pour ambition de diffuser des idées innovantes pour amener chacun à se questionner, changer de regard, imaginer des solutions pour construire le monde de demain. Comme à chaque édition, les sujets et les noms des speakers seront dévoilés le jour de l’événement, mardi 20 juin à 19h au Grand Théâtre de Tours.

Le grand théatre de Tours accueillait TED X ce 20 juin © Radio France - Nicolas Bedin

Pourquoi ca marche ?

La recette est composée de plusieurs ingrédients, mais elle repose avant tout dans l'expérience proposée aux participants. Par exemple, à l'entracte, boissons et encas confectionnés par des producteurs et artisans locaux sont offerts aux participants. Une expérience gustative, culinaire, faite de produits locaux, en circuits courts. TedX se veut résolument dans l'air du temps.

TedX, c'est aussi une façon de s'informer plus décomplexée. Les orateurs disposent d'un temps précis pour convaincre, exposer, expliquer, démontrer et intéresser.

D'ailleurs, le modèle TedX s'inspire très fortement des célèbres Keynote d'Apple. A moins que ce ne soit l'inverse. Force est de constater qu'elles sont nées toutes deux en Californie, la même année.

Depuis 1984, la marque à la pomme, rendue célèbre par son fondateur Steve Job présente ses produits sur le même mode opératoire : Un écran géant, et un speaker seul sur scène, dans une salle conquise et acquise à la cause.

Tedx se veut un stimulant de curiosité. C'est la force du format Ted.