Teknival : "On craint un rassemblement de plus de 5.000 personnes dans la région" dit la Préfecture du Loiret

A la veille du long week-end, la préfecture du Loiret, ainsi que les six autres préfectures de la région Centre-Val de Loire, ont pris un arrêté dans le but d'empêcher l'éventuelle tenue d'un Teknival dans le département ou la région. "Depuis quelques jours, plusieurs événements sur les réseaux sociaux nous laissent penser que des teufeurs vont organiser une free party dans la région", explique Xavier Marotel, le directeur de cabinet de la préfecture du Loiret.

Dissuader les teufeurs

Le texte interdit la circulation des camions de plus de 3,5 tonnes transportant du matériel de sonorisation, sound system et amplificateurs de sons. Le matériel peut être saisi pour une durée de six mois. Le texte interdit aussi les rassemblements festifs à caractère musical. L'arrêté entre en application ce vendredi 10 juillet, et dure jusqu'au mercredi 15 juillet. "On cherche vraiment à dissuader les organisateurs de faire un Teknival. On va surveiller tous les axes et lieux qui pourraient être susceptibles de recevoir les teufeurs", explique Xavier Marotel. Avant d'ajouter : "Ce genre de manifestation illégale est passible d'une contravention de 5e classe de 1.500 euros."

Eviter un foyer épidémique

Et cette année c'est dans un contexte de crise sanitaire que ces mesures particulières sont prises, pour la deuxième année consécutive. "Il faut absolument éviter d'avoir un rassemblement de plusieurs milliers de personnes alors même que nous avons des clusters qui se déclarent encore dans le Loiret, ces derniers jours dans l'agglomération Montargoise [ndlr. un dépistage massif a été lancé cette semaine]".

Et si les autorités craignent le développement d'un cluster à l'occasion de ces rassemblements illégaux, elles craignent également voir se reproduire le scénario du Teknival de Pernay. La commune de 1.200 habitants, au nord-ouest de Tours, avait accueilli un immense rassemblement en avril 2017. La manifestation illégale avait réuni des dizaines de milliers de teufeurs et provoqué la mort de 6 personnes au total.