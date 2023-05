Teknival dans l'Indre : 30.000 festivaliers rassemblés pour le deuxième jour de fête

Le village de Villegongis, dans l'Indre, se réveille en tant que capitale de la musique techno. Le Teknival rassemble désormais 30.000 festivaliers et les autorités en attendent deux fois plus au plus fort de ce week-end de l'Ascension.

Teknival de Villegongis, Indre. © Radio France - François Breton Heure après heure, le compteur de participants au Teknival de Villegongis grimpe dans l'Indre . Selon les informations de France Bleu Berry, 30.000 fêtards sont présents dans le champ où sont installés d'immenses murs d'enceintes sonores. Et ça ne devrait pas s'arrêter là : les autorités s'attendent à voir jusqu'à 60.000 personnes samedi. Le rassemblement était pourtant interdit, après la publication d'un arrêté de la préfecture. ⓘ Publicité Aucune évacuation de force n'est prévue pour l'instant. Le préfet de l'Indre a détaillé le dispositif de sécurité mis en place. 200 gendarmes sont présents pour l'ensemble du week-end.