Teknival dans l'Indre : les fêtards quittent les lieux, les gendarmes contrôlent

Après quatre jours de fête, les participants du Teknival de Villegongis continuaient de quitter progressivement le champ de 70 hectares, ce lundi matin.

D'après la préfecture de l'Indre, ils étaient 4.000 festivaliers encore présents sur le site à 8h. Parmi eux, Louison et Jonathan, prêts à partir à bord de leur camping-car après "un week-end merveilleux". "C'est l'un de nos plus beaux Teknivals, parce que le lieu est très agréable. Être dans la nature, ça change tout", détaille Louison. De son côté, Jonathan a apprécié "la bonne ambiance et le bon son, avec des sound systems qui ont très bien marchés".

Le couple, en vacances, ne se presse pas. Tout comme Baptiste, venu de Reims. "C'est fatigant de faire la fête, dit-il en souriant. J'ai quatre heures de route à gérer derrière, il faut être safe". Être safe, c'est-à-dire, être en sécurité derrière le volant pour éviter un accident ou bien une mauvaise surprise lors du contrôle de gendarmerie.

"On est un peu le cul entre deux chaises, reconnaît de son côté David, venu de Rouen. Même si on a rien à se reprocher, on craint toujours qu'il y ait quelque chose qui déconne au moment du contrôle." Lui et ses amis préfèrent donc attendre encore un peu avant de prendre la route.

Près de 45 gendarmes mobilisés à Francillon

À Francillon, au nord du site, 45 gendarmes les attendent, éthylotests et tests salivaires à la main. "On procède à des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants, détaille Patrick Sanchez, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de l'Indre. On ne veut pas de conducteur alcoolisé ou sous stupéfiant sur la route."

Chacun leur tour, les conducteurs soufflent dans l'éthylotest. Ceux au volant d'un camion ou d'un fourgon doivent se ranger sur le côté. Ils ont le droit à une fouille supplémentaire de l'intérieur, parfois avec un chien renifleur. Les enquêteurs cherchent de la drogue, mais surtout des sonos ou du matériel de mixage, dont le transport est toujours interdit.

45 gendarmes sont postés à Francillon pour contrôler les festivaliers qui quittent le Teknival de Villgongis (Indre) lundi 22 mai 2023. © Radio France - François Breton

Jérôme, teknivalier venu de Nice, laisse un gendarme grimper à l'intérieur de son poids-lourd aménagé. "C'est le jeu, chacun son boulot, estime-t-il. Je sais que de mon côté, je n'ai rien consommé et je n'ai pas de sono. Ils peuvent me contrôler cinq fois s'ils le veulent, je m'en fous !"

Lors de son dernier point, la préfecture de l'Indre indique que les gendarmes ont contrôlé, depuis jeudi dernier, plus de 11.300 véhicules. 88 conducteurs ont été verbalisés pour conduite sous stupéfiants et 29 pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique.