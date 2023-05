Teknival, jour 2 : situation sous contrôle, la préfecture assume le choix de ne pas déloger les fêtards

Des milliers de nouveaux festivaliers sont attendus ce week-end à Villegongis. Des participants au Teknival, qui se tient dans ce petit village de l'Indre, depuis jeudi. Ils sont 20.000 ce vendredi soir à danser devant les murs d'enceintes installés sur un champ de la commune. Vers 17h, le préfet de l'Indre Stéphane Bredin a dressé un bilan de cette deuxième journée.

Pour l'instant, la situation est sous contrôle, les services de l'État vont encore gonfler les effectifs de gendarmerie avec 270 militaires présents en permanence. Le préfet a également souligné le travail des bénévoles de la sécurité civile (Protection Civile, Croix Rouge...). Entre 40 et 50 d'entre eux assurent les premiers secours sur place.

Trois blessés en urgence absolue

Par ailleurs, un poste médical avancé a été établi. Il a accueilli 35 personnes dont trois en urgence absolue, mais aucun pronostic vital engagé à l'heure du bilan dressé par le préfet.

Un préfet qui assume son choix de ne pas avoir délogé les fêtards, estimant que cela constituait un risque trop grand, à la fois pour les forces de l'ordre et les festivaliers. Quant à les empêcher de s'installer, les moyens ne le permettaient pas, a-t-il précisé. Les autorités estiment pour l'heure avoir la situation sous contrôle, mais restent extrêmement vigilants. La préfecture, qui estime le nombre de teknivaliers à 20.000, craint l'arrivée d'une deuxième vague dès ce vendredi soir.

Renforts médicaux

Louis Soulat, ancien chef des Urgences de Châteauroux exerçant désormais comme patron du SAMU et des urgences au CHU de Rennes, s'est rendu disponible et a envoyé des membres de son service pour venir renforcer l'offre médicale sur place. "L'objectif est de pouvoir apporter une réponse sanitaire adaptée, sans pour autant diminuer l'offre de soins pour la vie quotidienne des habitants sur place" a-t-il déclaré chez nos confrères de Franceinfo. Louis Soulat a lui aussi souligné que les problèmes pourraient "commencer à partir de demain samedi, et pour les deux nuits à venir".

En cause, l'accumulation de fatigue, de substances psychoactives et la multiplication de comportements à risques. "Nous avons le recul sur d'autres événements, comme le Teknival de 2017 en Indre-et-Loire. Ce type d'événement est très accidentogène, avec des malaises, des personnes qui consomment des produits illicites conjugués à de l'alcool".

L'alcool et les stupéfiants sont scrutés de près par les autorités. Les gendarmes réalisent des contrôles de stupéfiants et d'alcoolémie sur les festivaliers qui entrent et sortent du Teknival.