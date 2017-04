Teknival à Pernay : au moins 30 000 festivaliers et plus de 300 forces de l'ordre mobilisées

Des dizaines de milliers d'amateurs de musique techno se sont donné rendez-vous en Indre-et-Loire ce week-end. Le teknival "illégal" du 1er mai, l'un des plus gros de France, s'est installé pour 3 jours à Pernay. Pompiers et gendarmes sont mobilisés.

3 jours et 3 nuits de fête et de musique techno. Depuis vendredi 28 avril au soir, des dizaines de milliers de teufeurs ont investi 39 hectares à Pernay, à une vingtaine de kilomètres au Nord-Ouest de Tours. L'an dernier, ce grand rassemblement, non autorisé, s'était également déroulé en région Centre, à Salbris, dans le Loir-et-Cher.

Et cette année encore, les organisateurs ont joué au chat et à la souris avec la préfecture : le lieu de l'événement n'a été dévoilé qu'au dernier moment. De nombreux camions transportant du son étaient stationné en fin d'après-midi sur le parking d'un centre-commercial de Saint-Cyr-sur-Loire, mais ce n'est que vers 22 heures qu'ils ont tous convergé vers Pernay.

Les systèmes son sont presque prêts. © Radio France - Adèle Bossard

Sur place, près de 70 "murs de son", des camions, des voitures, des tentes et des teufeurs à perte de vue ! Pour se déhancher devant ces enceintes, beaucoup ont fait plusieurs heures de route puis de bouchons... On comptait jusqu'à 5 heures d'attente ce samedi après-midi avant de pouvoir garer sa voiture et entrer sur le site. Et les festivaliers ont fait le trajet depuis le sud ou l'est de la France, parfois même depuis l'Allemagne ou la Hollande.

L'après-midi, la musique s'arrête pendant quelques heures, le temps que tout soit propre avant de reprendre. © Radio France - Adèle Bossard

Adrien, venu de Paris, est par exemple entouré de Hollandais qu'il avait rencontré lors d'un festival en Espagne, et qu'il recroise par hasard, à Pernay : "Quand on est amateur de musique électronique, on aime que ça puisse être fort, et donc pas en intérieur... Et puis le plaisir de se retrouver dans un endroit de liberté avec des gros _sound system"._ Sarah acquiesce, elle qui arrive de Clermont-Ferrand pour le week-end : "Ici, c'est la famille, on se connaît tous, c'est gratuit... On n'a pas d'espace temps, pas de limite, c'est un moment où on souffle !"

"C'est possible qu'on dépasse les 50 000", Ben, l'un des organisateurs

Une liberté totale qui tient notamment au fait que pour la deuxième année, l'événement est organisé sans concertation avec les autorités. Ben fait partie de la dizaine d'organisateurs de l'événement, "Justement, quand toute l'année, les fêtes sont réprimées, le seul moment où il y a un éla,n massif on se retrouve avec une fête gigantesque.... C'est possible qu'on dépasse les 50 000" L'équipe d'organisations s'assure par ailleurs que le site reste propre : le son est coupé pendant quelques heures, en début d'après-midi, et ne reprend que quand c'est nettoyé.

Le préfet et le maire "mis sur le fait accompli"'

Le préfet d'Indre-et-Loire et le maire de Pernay, Jean-Pierre Péninon, ont donné une conférence de presse conjointe ce samedi midi. Louis Le Franc, préfet d'Indre-et-Loire, rappelle que la manifestation est "totalement illégale" et déplore être "mis sur le fait accompli". Il invite les riverains à "garder le calme : "Il va falloir subir les nuisances sonores jusqu'à mardi matin, et notamment la nuit. Nous ne sommes pas dans une logique d'affrontements avec des dizaines de milliers de participants, sur un terrain occupé illégalement, car nous n'en avons pas les moyens".

30 000 personnes attendues au #teknival à Pernay en Indre-et-Loire selon Préfet. Et près de 300 gendarmes et militaires mobilisés pic.twitter.com/rXSw8Hwamv — Adèle Bossard (@AdeleBossard) April 29, 2017

La préfecture d'Indre-et-Loire a déployé un important dispositif au pied levé. 300 pompiers et gendarmes sécurisent la zone et sont prêts à venir en cas d'incident. Parmi eux, 78 pompiers et environ 30 engins, mais aussi des plongeurs pour intervenir si besoin sur l'étang de l'Harroir, situé au milieu du site.

Par ailleurs, le maire de Pernay et le sous-préfet tiendront ce dimanche et ce lundi matin, à 10 heures, une réunion à la mairie de Pernay pour informer les riverains de l'avancée de la situation. Des informations qui seront aussi disponibles sur le site internet de la ville, www.pernay.fr. Les gens qui sont dérangés peuvent également appeler la gendarmerie en composant 17.