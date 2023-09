Telecoms : la disparition progressive du réseau cuivre va bientôt débuter dans la Manche

C'est un changement de technologie qui va s'opérer en France. Fini le réseau telecoms en cuivre, place à la fibre optique. Mais c'est une disparition progressive, veut rassurer Orange, propriétaire du réseau. L'opération, lancée en 2023, se fera par étapes, d'ici 2030 en France.

ⓘ Publicité

"A partir du moment où une commune est choisie, on a trois ans pour passer à la fibre" nuance Jean-Marc Escalettes, directeur d'Orange Grand Ouest, c'est-à-dire que le réseau cuivre est véritablement coupé et supprimé qu'au bout de cette période de trois ans, pendant laquelle la commercialisation est arrêtée et les clients incités voire aidés à passer à la fibre.

Onze communes de la Manche dès 2024

Orange procède par phases. La prochaine sera lancée en janvier 2024 et onze communes de la Manche devraient être concernées, sans que l'on connaisse encore lesquelles précisément. "On attend le go de l'Arcep, l'autorité de régulation des télécoms, qui doit en décider d'ici la fin de l'année".

Ce seront des communes "déjà fibrées à 100%", précise Orange.

Pourquoi la fin du réseau cuivre ?

Cette démarche, initiée par Orange, a été discutée au niveau national avec les autres opérateurs commerciaux sous l’égide de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse).

"Le réseau actuel est vieillissant, la maintenance coûte cher - nous avons réalisé plus de 300.000 interventions sur ce réseau cuivre l'an dernier en Normandie - et il consomme beaucoup d'énergie. Avec la fibre, nous partons sur un réseau moderne, qui amène de la fiabilité et de meilleurs performances", analyse Jean-Marc Escalettes.

"Garder deux réseaux en parallèle coûte cher en maintenance et en impact CO2, poursuit-il. Donc on a l'accord global du gouvernement pour enlever ce réseau cuivre et pour le remplacer, avec les opérateurs qui déploient la fibre, par de la fibre. "

Jan Charny, directeur excellence réseaux chez Orange, Jean-Marc Escalettes, directeur d'Orange dans le grand-ouest, Hervé Barboza, directeur d'Orange en charge des relations avec les collectivités locales de la Manche © Radio France - Lucie Thuillet

Accompagner les personnes âgées

C'est que ce promet l'opérateur historique. "Nous avons mené une première expérimentation il y a trois ans à Concarneau. Il y a deux "populations" sur lesquelles il faut qu'on soit vigilant : les personnes âgées et les commerçants et artisans, pour qui la ligne classique suffisait jusque là et qui n'ont pas basculé d'eux-mêmes vers la fibre."

"On travaille beaucoup en amont avec les communes et puis, en direct aussi. On identifie les clients qui n'ont pas encore basculé et on les accompagne, on leur explique pourquoi ils doivent passer à la fibre. On fait de la communication écrite mais aussi du porte-à-porte pour que le jour J, personne ne reste sur le bord de la route", promet le directeur régional Orange.

Plus cher pour les clients ?

Pour les personnes qui n'ont que la téléphonie via ce réseau fixe, Orange assure qu'elle mettra en place un offre équivalente à celle d'aujourd'hui et qu'il n'y aura aucun changement de tarif avec cette bascule sur le réseau fibre.

Pour ceux qui ont de l'ADSL, il y aura un surcoût "de 5 euros chez Orange" avec le passage à la fibre. Mais lors de la bascule, il est possible de choisir son opérateur et son offre.

Moins de poteaux téléphoniques ?

Pas forcément ! Il y en 308.000 dans la Manche, mais beaucoup portent également le réseau de la fibre optique. Ces derniers seront donc conservés.

Après l'arrêt, dans chaque commune, les câbles en cuivre seront retirés et revendus pour être recyclés.