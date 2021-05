Téléphone au volant et agressivité : les mauvaises habitudes des conducteurs Franciliens

En Ile-de-France, les automobilistes ont un comportement plus dangereux qu'ailleurs selon le baromètre de la Fondation Vinci publié mercredi. Ils sont aussi ceux qui commettent le plus d'incivilités.

Accros au téléphone et souvent énervés, les conducteurs Franciliens font figure de mauvais élèves sur la route. Ils sont ceux qui roulent le plus dangereusement et commettent le plus d'incivilités selon le baromètre de la conduite responsable. Publié ce mercredi par la Fondation Vinci Autoroute, il compare les comportements des automobilistes dans chaque région et dans 11 pays européens.

Les Franciliens sont particulièrement accros au smartphone. Plus de deux tiers passe des appels en Bluetooth. Une pratique autorisée mais dangereuse selon la fondation Vinci car elle constitue une distraction. Interdit en revanche d'avoir le téléphone en main au volant et pourtant 32% des conducteurs Franciliens lisent ou envoient des mails et SMS en conduisant.

Les Franciliens, champions du coup de klaxon intempestif

Les Franciliens s'illustrent aussi par un autre comportement dangereux très répandu : passer au feu orange ou rouge. Ils sont 71% à le faire. Sur le stationnement en double file (36%) ou sur des bandes cyclables (19%), ils sont tout juste devancés par les conducteurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

En Ile-de-France, les automobilistes sont aussi les champions des incivilités. Plus stressés que dans les autres régions, 2/3 d'entre eux klaxonnent de manière intempestive et injurient les autres conducteurs. Et 25% n'hésitent pas à descendre de voiture pour s'expliquer avec un autre automobiliste. Une partie (24%) admet même ne plus vraiment être la même personne au volant et devenir plus nerveux ou agressif.