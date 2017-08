Téléphones en prison : expérimentation en cours à Montmédy

La ministre de la Justice vient de relancer le débat sur les téléphones en prison. Nicole Belloubet souhaite autoriser les postes fixes dans les cellules. Une idée qui est expérimentée depuis un an déjà au centre de détention de Montmédy, dans la Meuse.

C'est dans le plus grand secret que tout cela s'est organisé : les 290 cellules du centre de détention meusien ont chacune été équipées, il y a un an, d'un téléphone fixe. Deux conditions pour les utiliser : il faut fournir à l'avance une liste de numéros et payer soi-même ses communications. Finies donc les conversations, sans intimité, debout dans les coursives. Chaque détenu peut utiliser son téléphone à toute heure du jour et de la nuit. En sachant qu'il peut être écouté voire enregistré. L'administration pénitentiaire précise d'ailleurs qu'en fonction de leurs profils certains détenus sont plus contrôlés que d'autres. Seuls les appels aux avocats ou liés à des problèmes de santé ne peuvent pas faire l'objet d'écoutes.

Des chiffres encourageants

L'objectif de cette expérimentation : lutter contre la prolifération des portables illicites et favoriser la réinsertion en maintenant les liens familiaux de ces prisonniers, tous condamnés à de longues peines. Résultat au bout d'un an : le nombre d'appel a quasiment triplé, avec un pic entre 19h et 20h le soir. Selon l'administration pénitentiaire, les saisies de portables ont baissé de 30%. Quant au prix des communications, il a pu être renégocié et baissé d'environ 20%.

Les surveillants de prison pas convaincus

De leur côté, les syndicats pénitentiaires sont plus mesurés . Selon Jean-Claude Roussi, le secrétaire général adjoint pour l'union régionale de l'Ufap Grand-Est, "seul un tiers de la population carcérale de Montmédy utilise régulièrement ces téléphones. Le reste des communications, ajoute t-il, se fait toujours frauduleusement par le biais des téléphones portables".