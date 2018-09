Des milliers d'habitants et des entreprises étaient privés d'internet et de téléphone depuis mardi.

Grez-en-Bouère, France

Tout est rétabli après 48 heures de panne. L'opérateur Orange, que France Bleu Mayenne a contacté, a réussi à l'identifier et à la réparer. Un problème technique sur la fibre optique à Meslay-du-Maine.

Plus de 2.000 foyers et des entreprises ont vécu pendant deux jours sans téléphone et sans internet du côté de Grez-en-Bouère et aux alentours, à Biernée, Châtelain, Gennes-sur-Glaize, Saint-Brice et Saint-Denis-d'Anjou.