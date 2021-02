Téléphone fixe : des sanctions pour Orange en cas de retard des réparations

La convention avec Orange va être revue pour les cinq prochaines années

Célia de Lavergne, députée LREM de l'arrière pays drômois remet ce mercredi au gouvernement son rapport parlementaire sur les problèmes de téléphonie fixe dont sont victimes de nombreux habitants en milieu rural partout en France et notamment en Drôme et en Ardèche. L'élue de la Drôme propose dans son rapport d'obliger Orange à faire les travaux nécessaires pour réparer les lignes dans un délai de 48h sous peine de sanctions financières.

Pendant un mois, Célia de Lavergne a entendu tous les acteurs concernés par ces difficultés et notamment l'association "Orange j'enrage", un collectif basé en Ardèche et qui rassemble de plus en plus d'abonnés au téléphone fixe mécontents.