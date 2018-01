Grenoble, France

C'est une accord "historique" selon l'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) qui a annoncé le dimanche 14 janvier un nouveau plan, négocié entre l'Etat et les quatre opérateurs français de téléphonie, visant à "généraliser une couverture mobile de qualité dès 2020". Dans les grandes lignes les opérateurs de téléphonie vont investir près de 3 milliards d'euros dans les années qui viennent pour, selon l'Arcep, résorber les dernières zones blanches, généraliser la réception en 4G, accélérer la couverture des axes de transport et généraliser la couverture téléphonique à l'intérieur des bâtiments, en utilisant notamment la voix sur Wifi.

Vers la fin des zones blanches en Isère

Un plan qui va intéresser évidemment en Isère des communes à peine sorties de zone blanche ces dernières années, les communes qui ont encore de jolis "trous" de réception selon les endroits et particulièrement en centre bourg et les communes qui ont à grand peine, et quand tout va bien, de la 3G. Elles pourraient être une bonne trentaine si on se fie aux données disponibles auprès de l'Arcep. Par contre les zones complètement "blanches" sont en cours de résorption.

En 2016 après l'annonce d'un plan gouvernemental contre ces mêmes "zones blanches" le Département de l'Isère avait identifié quatre communes privées de téléphonie mobile en centre bourg : La-Chapelle-de-Surieu, Saint-Christophe-en-Oisans, Le Périer et Saint-Jean-D'Hérans. Quatre seulement parce que notre département a la chance en la matière d'être à la fois peuplé (et donc plutôt attractif pour les opérateurs) et de compter des stations de skis dont la couverture profite aussi à quelques zones de montagnes plus reculées.

Dans ces quatre communes les dossiers ont avancé depuis 2016, menés par le Département et avec co-financement de l'Etat. Ainsi à La-Chapelle-de-Surieu le maire Gabriel Girard explique "qu'un terrain privé est en cours d'acquisition par le département" pour installer une antenne qui permettra, selon les délais d'instruction des dossiers, d'en finir avec sa zone blanche en septembre prochain. "Si il n'y a pas de recours" soupir l'élu, échaudé par une précédente opposition de riverains à l'installation d'une antenne sur un terrain appartenant à la mairie, alors même que les habitants étaient par ailleurs prompts à pétitionner pour réclamer d'avoir le téléphone. C'est comme ça. "J'entend dire que des gens très contents de venir à La Chapelle parce qu'il n'y a pas d'antenne mais j'en entend d'autres qui veulent vendre leur propriété et qui ont des soucis parce que ceux qui voudraient acheter voudraient qu'il y ait une couverture".

On ne va pas retourner en arrière

A Saint-Jean-D'Hérans aussi le sujet avance. "L'antenne est installée" explique l'adjoint au maire Jean-Marie Garat, "elle n'attend plus que sa mis en route par Free" qui en vertu de l'accord national de 2016 a la prise en charge technique des installations en zones blanches pour le quart sud-est du pays. Ce qui n'obligera pas à choisir Free comme opérateur explique Jean-Marie Garat, "chacun pourra ensuite choisir Orange, Bouygues, SFR ou Free comme fournisseur". Une installation qui va fournir au village "la 3G". Pour la 4G, devenue la norme dans les grandes zones urbaines il faudra attendre. Peut-être avec le nouveau plan qui vient d'être annoncé...

Un plan qui peut aussi être un espoir pour une cinquième commune en Isère que le Département considère comme "zone blanche en centre bourg" mais pour laquelle l'Etat parait moins convaincu : il s'agit de Chevrières, 700 habitants près de Saint-Marcellin. Un village où "un seul opérateur passe un peu moins mal", explique le maire Jean-Michel Rousset et où si ça passe à la mairie "ça ne passe pas à la salle des fêtes" situé juste à côté. Alors si quelqu'un vient avec une solution technique et financée "Bien sûr que ça nous intéresse... on est en 2018!, dit le maire, Je ne suis pas un accroc du téléphone non plus [...} mais il faut vivre avec son temps et aujourd'hui c'est indispensable". Indispensable pour tout un chacun, habitant isolé, parent, entrepreneur, artisans, livreurs etc... "On ne va pas retourner en arrière" conclu l'élu. Il faut juste trouver le moyen d'aller de l'avant.