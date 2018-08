Il ne sera bientôt plus possible d'obtenir une ligne de téléphone fixe sans souscrire à un abonnement internet via une box. L’opérateur Orange, ex-France Télécom, va progressivement mettre fin au réseau de téléphone fixe traditionnel, annonce Le Parisien ce dimanche.

Dans trois mois, il ne sera plus possible de souscrire une nouvelle ligne de téléphone fixe sans s'abonner à une box internet. Orange, l’opérateur historique, va arrêter de commercialiser des abonnements "simples" au téléphone fixe le 15 novembre prochain. Et dans quelques années, le réseau de téléphonie fixe traditionnel existant ne sera plus utilisable, annonce Le Parisien ce dimanche. Annoncée il y a deux ans, cette évolution se précise.

La fin du réseau de téléphonie fixe traditionnel

Orange va en fait progressivement couper le "réseau téléphonique commuté", le RTC, qui sert de support aux services de téléphonie traditionnelle. Dans les faits, il sera donc obligatoire de s'abonner à une box internet pour avoir une ligne fixe. C'est donc la fin annoncée des combinés qu'on peut directement bancher sur une prise "T" : il faudra nécessairement les brancher sur une box.

Des équipements simplifiés pour les personnes âgées

Dès le mois de novembre, les nouveaux clients ou ceux qui déménagent ne pourront plus demander l'installation d'une ligne de téléphone classique, sans internet, chez eux. Et à partir de 2023, l'opérateur commencera à couper le RTC progressivement, un groupe de communes après l'autre, détaille Le Parisien. Orange promet "des équipements simplifiés pour les personnes âgées".

Un réseau "en fin de vie"

D'après Le Parisien, depuis 2012, l'utilisation du téléphone fixe a été divisée par deux. 9,4 millions d'utilisateurs du fixe, sur 20 millions, possèdent encore une ligne sans accès Internet. Orange affirme également que la technologie su RTC, installée il y a 40 ans, est devenue obsolète. "Ces équipements arrivent en fin de vie", explique Michel Combot, le directeur général de la Fédération française des Télécoms au quotidien. L’opérateur a de plus en plus de mal à se fournir en pièces de rechange en cas de panne.

Plusieurs communes du Finistère déjà testées

Orange teste, depuis février, le nouveau dispositif dans 14 communes du Finistère (Bénodet, Concarneau, Fouesnant…). Dans ces communes, les particuliers et les professionnels qui veulent ouvrir une ligne se voient donc uniquement proposer des offres "box". Une opération réussie, selon l'opérateur.