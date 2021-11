Téléphones, tablettes, ordinateurs au volant : "c'est tous les jours" se désolent des automobilistes mayennais

Du télétravail ou des écrans tout en conduisant. Une pratique dangereuse et de plus en plus fréquente, s'il on en croit une récente étude de la société des autoroutes du nord et de l’est de la France. La Mayenne n'échapperait pas à ce phénomène inquiétant.

C'est une pratique dangereuse, et de plus en plus fréquente sur les routes : le télétravail au volant. Selon une récente étude de la société des autoroutes du nord et de l’est de la France, 73% des télétravailleurs utilisent leur téléphone en conduisant et 10% des télétravailleurs participeraient parfois à une visioconférence au volant.

Des vidéos sur ordinateurs

La Mayenne n'échapperait pas au phénomène. Paradoxalement, les automobilistes que nous avons rencontrés sur l'autoroute A81 au nord de Laval jurent qu'ils n'utilisent pas d'écrans pendant qu'ils conduisent. Mais cela agace profondément Philippe depuis vingt ans. "Tous les jours j'en vois sur leur téléphone et même sur leur ordinateur, à regarder des vidéos. Les automobilistes sont les premiers à râler mais ce sont les premiers à avoir des accidents. Il n'y a pas assez de force de l'ordre sur les routes de chez nous" vitupère le chauffeur de camion.

De son côté, Jean-Philippe, un commercial, n'a pas d'autre choix que de travailler, parfois en conduisant, mais l'usager estime avoir le matériel nécessaire à sa sécurité. "J'utilise les applications Google, et tout se fait par la voix, il n'y a plus besoin de toucher son portable. C'est un gain de sécurité et de temps" déclare-t-il. Excédé par l'inattention de certains automobilistes, Denis n'y est pas allé par quatre chemins. "J'ai muni mon véhicule d'une caméra embarquée pour pouvoir avoir une protection supplémentaire en cas d'accident. C'est une caméra qui filme tout mon déplacement. En cas de choc, j'ai l'enregistrement. Ma caméra est installée derrière le pare-brise, au niveau du rétroviseur."

La responsabilité individuelle

D'après le baromètre 2021 de "la conduite responsable" élaboré par Vinci Autoroutes, 27% des conducteurs interrogés ont déjà envoyé des mails ou des SMS en conduisant. "54% des conducteurs déclarent qu'il leur arrive de téléphoner au volant avec un système Bluetooth. Bien sûr, il ne manipule pas le téléphone, mais leur attention est tout autant absorbée par la conversation. C'est le manque d'attention qui est le principal problème quand on conduit. Certes le Bluetooth n'est pas interdit et c'est un peu l'ambiguïté de la situation. Il faut faire appel à la responsabilité des conducteurs. Si un événement se produit devant vous, on n'a pas la capacité de réagir de façon suffisamment rapide. En tout cas, pas aussi rapidement que si on est concentré à 100% sur sa conduite" explique Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute.