Téléphonie mobile : 99% de la population devrait avoir la 4G d'ici 2022 en Dordogne

Avez vous l'impression que les liaisons téléphoniques s'améliorent en Dordogne ? C'est la question que l'on vous pose ce lundi matin sur France Bleu Périgord. Ce vendredi, la ministre de la cohésion des territoires Jacqueline Gourault est venue inaugurer le passage à la 4G d'un pylône de téléphonie mobile à Saint Hilaire d'Estissac près de Villemblard.

Elle a annoncé de nouveaux investissements dans la téléphonie dans le cadre du plan de relance par l'Etat. Mais aussi plus d'argent donné par l'Etat au département de la Dordogne pour développer internet via la fibre.

Le département qui mène une politique de développement du nombre de pylônes pour effacer les zones blanches assure Germinal Peiro, le président du département. "Il y a une quinzaine d'années, il y a eu un premier plan de 43 pylônes déployés sur le département sous la maîtrise d'oeuvre du département. Aujourd'hui le syndicat Périgord numérique a répondu à un appel à projet national, et là nous avons été retenus pour 55 pylônes qui vont être construits avant 2025 Et on nous dit aujourd'hui que l'on pourrait peut être avoir une nouvelle enveloppe de 20 à 40 nouveaux pylônes en téléphonie pour assurer la couverture de la Dordogne" dit Germinal Peiro.

Et le but est aussi de passer tous les pylônes existants en 4G explique Jacques Broyer, directeur des relations avec les collectivités locales en Dordogne et Lot et Garonne. "Le programme va se poursuivre sur 10 ans. Il a commencé en 2018. Chaque année il y a 10 nouveaux relais mobiles installés sur le territoire de Dordogne. Et en plus de cela, tous les relais existants sont passés en 4G. Et on a l'obligation de tous les passer en 4G d'ici 2022. Donc tout le territoire sera en 4G d'ici 2022 au plus tard. En taux de couverture de la population, sur le lieu de vie, on sera à 99% de couverture en 4G en 2022" dit-il.