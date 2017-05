Téléphonie mobile : de moins en moins de zones blanches en Alsace

Alors qu'un site multi-opérateur est installé ce jeudi à Goerlingen, en Alsace Bossue, il y a de moins en moins de zones blanches en Alsace. 27 communes ont été recensées et de plus en plus de villages sont équipés de réseaux de téléphonie mobile. A Albé, au nord de Sélestat, c'est pour bientôt.

10 seront aussi équipées très prochainement, C'est le cas à Albé, au nord ouest de Sélestat. Le pylône multi-opérateur a été installé à la mi-mai. D'ici la fin de l'année, les habitants de cette commune de 480 habitants vont pouvoir utiliser librement leurs portables. C'est une vraie petite révolution pour eux.

Les jeunes vont pouvoir partir à la chasse au pikachu" : Dominique Herrmann, le maire de Albé

Dominique Herrmann, le maire de Albé, s'est mobilisé dès le mois de novembre 2015, quand le gouvernement de l'époque a lancé son plan contre les zones blanches. Depuis il est récompensé. Il a son pylône, qui est arrivé à la mi-mai, financé par l’État à hauteur de 130 000 euros. Le département du Bas-Rhin a financé aussi à hauteur de 80 000 euros. La commune a "seulement" mis 3 000 euros sur la table pour la modification du plan d'occupation des sols. Le réseau de téléphonie mobile va arriver dans le courant du mois de novembre.

Le maire de Albé Dominique Herrmann, impatient de trouver le téléphone mobile dans sa commune Copier

Le pylône est arrivé à la mi-mai à Albé © Radio France - Guillaume Chhum

"Ça va changer les habitudes des habitants du village. On avait des refus de personnes qui ne voulaient pas s'installer sur Albé, parce que ce n'était pas desservi par la téléphonie mobile. C'est une petite révolution ici. On a des artisans et des commerçants, c'est quand même mieux pour eux de pouvoir utiliser le portable," sourit Dominique Herrmann, le maire de Albé.

Ça va être une vraie découverte quand le téléphone va sonner et que les gens vont être à table ": Daniel, le propriétaire de l'auberge "La Vieille Ferme " à Albé

Pour les commerçants et artisans, l'arrivée de la téléphonie va changer leur quotidien. Les viticulteurs qui seront dans les vignes pourront communiquer. Tout comme Daniel, propriétaire de l'auberge "La Vieille Ferme", à Albé. "Il faut aller au bout du parking pour avoir une ou deux barres de réseau, ça va changer la vie. Ca va nous faire drôle dans l'établissement d'entendre les téléphones sonner," commente le restaurateur.

Arnaud et Daniel, heureux de trouver bientôt le téléphone mobile à Albé © Radio France - Guillaume Chhum

Pour Arnaud, habitant aussi de Albé : " Quand on se promène, si il nous arrive un accident, on pourra appeler les secours plus facilement." La téléphonie mobile devrait arriver dans le courant du mois de novembre. Ce sera pour les habitants de Albé, presque Noël avant l'heure ...