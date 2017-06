Téléphonie mobile : fin de la surtaxe pour les appels, SMS et MMS en Europe

A partir de ce jeudi, les opérateurs européens ne peuvent plus facturer de frais supplémentaires pour l'usage de votre forfait depuis l'un des 28 pays de l'Union européenne. Après plusieurs années de négociations, les frais d’itinérance disparaissent enfin.

Les voyageurs européens pourront désormais téléphoner, envoyer des SMS et des MMS et se connecter à Internet dans un pays voisin sans supplément de tarif. Malgré la réticence des opérateurs, les frais d’itinérance ou de "roaming" ne seront plus appliqués. Cette nouvelle réglementation concerne les citoyens européens qui se déplacent au sein de l’Union Européenne.

Une petite précision concernant le web. Même s'il est vrai que les particuliers pourront désormais naviguer sur Internet depuis l’étranger sans être surtaxés, ils sont tout de même limités par un plafond qui dépend de leur forfait.

28 pays européens concernés

Les 28 pays de l'Union européenne sont concernés. Il sera donc possible d'utiliser son forfait français gratuitement depuis l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. Aucun frais ne sera également appliqué depuis l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

En revanche, l’achat d’une carte SIM dans un pays est réservé à ceux qui y travaillent, y résident ou y étudient. Les opérateurs peuvent également surfacturer les tarifs de communication ou de connexion des personnes qui passent plus de deux mois à l’étranger.