Téléthon : Alexis, dijonnais de 10 ans, se bat de toutes ses forces contre la maladie de Duchenne

Alexis vit près de Dijon. Il a la maladie de Duchenne : une affection génétique rare concernant 2.500 personnes en France. Elle entraîne notamment la dégradation progressive des muscles. Une des conséquence, les malades ne peuvent peu à peu plus marcher. C'est le cas de Lucas, mais il garde espoir.

Alexis peut compter sur le soutien de sa famille et notamment de sa maman, face à la maladie de Duchenne

Depuis ses 8 ans, Alexis vit avec la maladie de Duchenne. Il s'agit d'une maladie génétique rare, qui touche 2.500 personnes à travers la France. L'une des conséquences de la maladie pour ce garçon de 10 ans, originaire de Dijon (Côte-d'Or), c'est qu'il perd peu à peu la possibilité de se déplacer. Les malades peuvent développer aussi des troubles du comportement, des troubles cardiaques ou encore des difficultés pour respirer. À la veille de ce 35ème Téléthon, il ne perd pas espoir et reste enthousiaste malgré la maladie.

Deux passions : les jeux vidéo et le voyage

Comme beaucoup de garçons de son âge, l'une des passions d'Alexis, ce sont les jeux vidéo. Dans sa maison, il y a un ordinateur mais aussi plusieurs consoles. Mais ce qui le passionne vraiment, ce sont les voyages. "J'aimerais aller dans des endroits où je ne suis jamais allé pour le moment, comme la Grèce, les États-Unis ou le Japon. Les États-Unis, c'est pour voir New York et ses gros bâtiments, le Japon pour les mangas comme Naruto et la Grèce, parce que j'ai vu une vidéo qui m'a donné envie d'y aller", explique l'élève de CM2.

Alexis a des rêves plein les yeux. Le problème, c'est cette maladie qui l'empêche de se déplacer comme il le voudrait. Elle lui ôte peu à peu la capacité de marcher. L'épreuve est dure pour le jeune garçon, par exemple à l'école. Face à l'épreuve, il parvient parfois à en rire : "Dans la cour de récré, je suis avec mon fauteuil roulant qui va à plus de 10 kilomètres/heure, alors je fais la course avec mes copains".

Parmi les rêves d'Alexis, visiter les Etats-Unis dès qu'il le pourra © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Une maladie invalidante

Le garçon a de l'humour, mais il sait aussi être réaliste. La maladie, il doit vivre avec. "C'est une maladie dégénérative, donc mes muscles s'affaiblissent", s'attriste Alexis. Pas suffisant pour ébranler le mental du jeune garçon, qui espère qu'une solution est possible : "J'aimerais qu'ils trouvent un traitement. Ca serait le moyen pour moi de pouvoir faire le sport que je veux. Là, le seul sport que je peux faire, c'est la natation, alors que j'aimerais faire du foot et de la course".

Les 3 et 4 décembre, France Bleu Bourgogne se mobilise pour le Téléthon. Pour aider vous aussi les malades, vous pouvez faire un don au 36.37 et sur le site téléthon.fr.