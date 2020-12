Téléthon : dans la Vienne, les organisateurs innovent mais une baisse des dons est attendue

Le Téléthon, 34 ème édition, ça commence ce vendredi 4 décembre. Crise sanitaire oblige, impossible de maintenir toutes les activités prévues, les animations et autres défis qui permettent de récolter des dons. Il a fallu que les organisateurs et les bénévoles s'adaptent. Sur France Bleu Poitou, Régis Collorec, le coordinateur de l'événement dans la Vienne, nous explique.

Une adaptation anticipée

Pas de ventes de pâtisseries, ni de challenges sportifs cette année, mais des pages de collecte en ligne. Selon Régis Collorec, "un tiers des organisateurs qu'on avait l'année dernière, ont mis un message sur leurs pages pour inciter les donateurs à aller sur ces collectes en ligne". Pour que ça soit ludique, certaines communes ont même innové : concours de FIFA en ligne à L'Isle Jourdain, défi de marche autour de la Centrale de Civaux...

"On avait anticipé depuis le premier confinement", confie Régis Collorec. "Au niveau national, on avait parlé de toutes les possibilités qu'on avait, et on tente de faire de notre mieux aujurd'hui, avec les organisateurs toujours fidèles".

"Oui, il va y avoir une baisse des dons"

Malgré une bonne organisation et la motivation des bénévoles, cette année sera quand même plus difficile. Les activités représentent habituellement 40% des dons annuels. Pour tenter de compenser, "il n'y a pas d'autres alternatives, c'est le 3637, ou ces collectes en ligne" insiste le coordinateur de la Vienne. "Mais on sait qu'il y aura une baisse des dons. On est inquiets, et en ce qui concerne la recherche, il va peut-être falloir renoncer à certains projets".

L'année dernière, sur le département de la Vienne, 454.000 euros ont été récoltés au moment du Téléthon. "On sait qu'on ne fera pas aussi bien cette année. Mais certains organisateurs ont souhaité faire des activités au profit du Téléthon dans les mois à venir".

Pour plus d'informations et pour retrouver les manifestations prévues, rendez-vous sur le site du Téléthon de la Vienne.