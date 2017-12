Téléthon 2017 : on manque de bénévoles dans la Marne

Ce vendredi est lancé la 31e édition du Téléthon. Le marathon télévisuel repart pour 30 heures de direct et de manifestations partout en France afin de collecter un maximum de dons au profit de la recherche contre les myopathies. L'an dernier, 92,7 millions d'euros avaient été collectés.

Uniquement dans le secteur Ouest de la Marne, ce sont près de 100 manifestations qui sont prévues pour collecter des fonds au profit du Téléthon. Pendant 30 heures, des étudiants, des sportifs, des lycéens, des salariés, des artisans, les Compagnons du devoir ou même les pompiers de Paris, vont se mobiliser sous la devise de cette 31e édition : "Innover pour guérir".

Une longue préparation

Dès le mois de septembre, Régine Sautret, coordinatrice du Téléthon pour le secteur Ouest de la Marne, envoie aux organisateurs d'événements une demande de réengagement : "Il faut relancer, passer beaucoup de coups de fil, _c'est plus difficile qu'il y a 10 ans pour obtenir des engagements_", explique-t-elle.

Malgré tout, cette année 12 nouveaux contrats ont été signés, des contrats d'engagement moral, en échange de quoi les organisateurs reçoivent une carte d'accréditation et un numéro de manifestation. "C'est une garantie pour les partenaires et ceux qui donnent de l'argent, mais en général les personnes qui viennent vers nous sont sincères et ont vraiment envie de participer", souligne Régine Sautret.

Venez nous rejoindre", dit Régine Sautret

Pour coordonner toutes les manifestations organisées dans le secteur Ouest de la Marne, le Téléthon ne compte que dix bénévoles, alors Régine Sautret lance un appel à tous ceux qui voudraient s'engager : "On a besoin de bénévoles et pas uniquement pendant les 30 heures", explique-t-elle "Moi je ne suis pas touchée par la maladie et je n'ai pas de proche malade, mais ça fait 20 ans que je suis engagée. _Quand on entre dans une équipe comme ça, qu'on a envie de donner de sa personne, qu'on voit les malades, généralement on n'en sort pas_. Et puis c'est aussi un épanouissement personnel".