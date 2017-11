Téléthon 2017 : participez à un défi fou, faire 1000 tartiflettes

Chaque année, des bénévoles se retrouvent chez Corinne et Régis Régnier pour éplucher et cuisiner des bonnes tartiflettes. Mais cette année, il manque des bras pour participer à ce défi un peu fou.

Les patrons de la Corévatine à Saint-Berthevin ont besoin de vous mercredi et jeudi (29-30 novembre) mais aussi les mercredi et jeudi 6 et 7 décembre. 1000 tartiflettes à faire qui seront ensuite vendues sur des marchés et dans des grandes surfaces. Tout l'argent récolté ira au Téléthon bien évidemment. La 31e édition du Téléthon aura lieu les vendredi 8 et samedi 9 décembre, plus de 20 mille défis et animations partout en France. Cette édition 2017 est placée sous le signe des prouesses et des défis. C'est la chanteuse Zazie qui en est la marraine. Plus de 80 millions d'euros ont été récoltés l'an dernier. De l'argent qui sert pour aider les malades dans leur quotidien mais aussi et surtout aider la recherche à avancer sur les maladies rares. Si vous voulez vous investir dans le Tartithontéléthon, contactez la Corévatine au 02.43.69.12.88.