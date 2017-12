Téléthon 2017 : plus de 21 millions d'euros récoltés

La campagne de dons pour le Téléthon, grand marathon caritatif en faveur de la recherche sur les maladies rares, se poursuivait samedi avec plus de 21,5 millions d'euros récoltés à 16h.

Jusqu'où le compteur va-t-il grimper ? 21.453.363 euros (promesses de dons) ont été récoltés, samedi à 16h, selon les derniers chiffres transmis par l'AFM-Téléthon.

La chanteuse Zazie, marraine de l'édition 2017 du Téléthon, accompagné de Garou, le parrain 2016, ont rendu hommage à Johnny Hallyday en chantant en duo "Je te promets" vendredi en ouverture des 30 heures de direct sur les chaînes publiques du grand marathon caritatif.

92,7 millions d'euros en 2016

Cette édition doit s'achever samedi après minuit et permettre de collecter des dons en faveur de la recherche, très active, sur les maladies rares qui sont entre 6.000 et 8.000 et touchent en France quelque 3 millions de personnes.

Les dons, déductibles des impôts à 66%, peuvent être effectués sur le site telethon.fr ou par téléphone au "36 37" depuis vendredi matin 8h. Sur le plateau, un mur d'images permet de suivre les messages de soutien envoyés sur les réseaux sociaux sous le hashtag (mot clé) #moiaussijedonne. En 2016, le Téléthon avait permis à l'AFM-Téléthon de collecter, au final, 92,7 millions d'euros.

