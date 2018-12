Téléthon 2018 : les Auvergnats sont généreux

Par Mickaël Chailloux, France Bleu Pays d'Auvergne

Le week-end était attendu par les bénévoles et organisateurs de fêtes dans toute l'Auvergne. Le Téléthon 2018 s'est bien déroulé dans la région, sans trop de heurts et d'annulation, et avec un beau pactole récolté : 430 000 euros au total.