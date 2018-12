Téléthon 2018 - plus de 500 défis dans la Manche

Comme tous les ans, de nombreux défis vont être réalisés dans la Manche au profit de l'AFM - Téléthon. Plus de 500 actions vont se dérouler dans le département

Le Téléthon c'est une mobilisation exceptionnelle pour vaincre la maladie qui rassemble pas moins 20 000 animations dans toute la France et un marathon télévisuel de 30 heures diffusé sur France Télévisions. Dans la Manche, ce sont pas loin de 500 défis qui vont avoir lieu. Un chiffre stable depuis quelques années, précise Eliane Gravey, la coordinatrice du Téléthon dans le département. "La particularité depuis plusieurs années, c'est ce que certains défis se font en amont comme le marathon de danse qui s'est déroulé le week-end dernier à Cherbourg et qui a rencontré beaucoup de succès. Il y a eu aussi des grandes randonnées comme à Sottevast avec plus d'un millier de participants."

Les motos de Franck, un défi à suivre à la télé

Les motos de Franck, c'est un défi qui consiste à parcourir une partie du département de la Manche pour récolter des dons. Jusqu'à 800 motards vont participer à cette action qui sera suivi samedi par France 2. Les motos partiront de Saint-Gilles et reviendront en fin de journée à Cerisy-la-Salle.

Le Téléthon est peut-être un peu moins spectaculaire qu'à ses débuts, mais il y a toujours des défis sportifs plus familiaux auxquels beaucoup de personnes peuvent participer, rappelle Eliane Gravey. Ce sont des randonnées, des défis cyclistes mais aussi les 24 heures d'apnée à la piscine de Beaumont .

A propos des manifestations de gilets jaunes, Eliane Gravey en appelle à l'esprit de solidarité de chacun pour que tout se passe au mieux et s'il y a des blocages qu'ils n'entravent les défis du Téléthon.