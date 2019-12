Téléthon 2019 : 108 500 euros collectés en Berry

Pour la 33e édition du Téléthon, 108 500 euros ont été récoltés dans l'Indre et le Cher, samedi à minuit. Des chiffres en baisse. Mais il est toujours possible de donner.

Châteauroux, France

Les habitants de l'Indre et du Cher ont été solidaires, une fois de plus. 108 500 euros ont déjà été collectés en Berry, samedi à minuit à l'occasion de la 33e édition du Téléthon. Dans le détail, 65 400 euros de dons ont été récoltés dans le Cher. Et 43 100 euros dans l'Indre. On ne compte là que les promesses de dons par téléphone et sur Internet. Des dons ont aussi été faits dans le cadre d'animations sur le terrain.

Ce sont en tout cas des chiffres en baisse par rapport à 2018. 83 000 euros avaient été donnés dans le Cher et 47 000 euros dans l'Indre.

Mais ce n'est pas fini ! Car il est toujours possible de faire des dons sur le site du Téléthon ou bien en appelant le 36 37 jusqu'à vendredi 13.