Téléthon 2019 : les habitants de l'Indre ont fait preuve d'une grande générosité

Les habitants de l'Indre ont fait preuve de générosité, une fois de plus. Les organisateurs du Téléthon ont dévoilé ce samedi la somme collectée pour l'édition 2019. Au niveau national, 87 millions d'euros ont été récoltés contre 85,8 millions en 2018. Une tendance à la hausse visible également en Berry. Dans l'Indre, 316 076 euros ont été donnés pour le Téléthon 2019 : 203 137 € récoltés par les animations sur le département et 112 940 € de dons via le 3637 et internet. C'est quasiment 10 000 euros de plus par rapport à 2018.

Les dates du Téléthon 2020 sont déjà connues : l'événement aura lieu les 4 et 5 décembre.