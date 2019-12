Téléthon 2019 : les pompiers de Ouistreham vont monter le phare pendant 30 heures

Le Téléthon 2019 débute ce vendredi soir. Les caméras de France Télévisions ont choisi Ouistreham (Calvados) et Dunkerque (Nord) comme fil rouge de leur émission. Les sapeurs-pompiers de la ville portuaire normande vont relever un défi : monter le phare de Ouistreham pendant 30 heures.

Le Téléthon 2019 débute ce vendredi soir partout en France. "3637", quatre chiffres à retenir tout le week-end pour soutenir la recherche contre la maladie. Un évènement à vivre sur France Bleu Normandie et à suivre aussi sur France Télévisions. Le groupe audiovisuel publique qui propose 30 heures de direct notamment à Ouistreham. La ville portuaire du Calvados a été choisi, avec Dunkerque, pour être le fil rouge de l'émission de télé. Tout cela grâce à la mobilisation des sapeurs-pompiers qui vont, avec d'autres, relever un défi : celui de grimper le phare de la ville pendant 30 heures non stop.

171 marches à gravir

Pour réussir le défi, 45 équipes ont été constituées dont 15 composées de sapeurs-pompiers du Calvados et de Cherbourg, rejoint par les associations sportives et cultures de la commune et le commerçant de Ouistreham. Le grand public peut aussi contribuer et gravir les 171 marches du phare moyennant une participation de un euro.

"L'an dernier, on a réalisé 1 055 montées, détaille le lieutenant Micakel Richomme chef du centre de secours de Ouistreham. Cette année, nous voulons réaliser 2 000 montées du phare, soit environ 8 fois l'Everest." Le journaliste sportif Nelson Monfort sera notamment aux côtés des pompiers pour relayer leur défi. Deux villages du Téléthon 2019 sont aussi installés dans la commune avec de nombreuses animations pour inciter les visiteurs à effectuer des dons pour la recherche.