Téléthon 2020 : 161 864 euros déjà collectés dans l'Indre et le Cher

En cette édition 2020 particulière du Téléthon, les dons ont été faits en grande majorité sur Internet et par téléphone au 36 37. 62 000 euros ont été collectés dans l'Indre et 99 000 euros dans le Cher.

La générosité des Berrichons n'est plus à prouver. Et elle est visible pour la 34e édition du Téléthon, perturbée par la crise sanitaire et le contexte économique. Très peu d'animations ont pu se dérouler sur le terrain à cause de l'épidémie de Covid-19. Et le pouvoir d'achat de nombreux Français a baissé avec les deux confinements.

Dans l'Indre, 62 431 euros ont été récoltés via les appels au 36 37 et sur le site Internet du Téléthon. C'est nettement plus qu'en 2019 (43 100 euros) et 2018 (47 000 euros).

Dans le Cher, 99 433 euros ont été collectés grâce aux dons sur Internet et au 36 37. Là aussi, c'est en hausse par rapport aux années précédentes (65 400 euros en 2019 et 83 000 euros en 2018).

Mais ces chiffres ne prennent pas en compte les dons effectués lors des animations sur le terrain. Il y aura donc une forte baisse des dons en Berry. Voilà pourquoi il est important de rappeler qu'on peut continuer de faire des dons sur Internet. Le 36 37 est aussi ouvert jusqu'au vendredi 11 décembre.