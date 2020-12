Téléthon 2020 : "Les Normands ont répondu présents" selon le coordinateur en Seine-Maritime

Les organisateurs s'y attendaient, les dons pour le Téléthon 2020 sont en baisse à cause confinement, car la plupart des collectes et animations sur le terrain ont été annulées en raison de la crise sanitaire. Au niveau national, plus de 58 millions d'euros de promesses de dons ont tout de même été enregistrées, contre 74 millions l'année dernière.

Une baisse de 16 millions d'euros "seulement"

Normalement 40% des dons se font sur le terrain, lors des animations, des collectes, des repas. Cela veut dire que les dons au 36 / 37 et sur internet ont augmenté selon Georges Salinas, coordinateur du Téléthon, qui supervise tous les dons pour la Seine-Maritime.

Les Normands ont répondu présents en appelant le 36 37 et sur telethon.fr

"Nous sommes quand même satisfaits, si on fait un petit retour en arrière de 15 jours, 3 semaines, c'était plutôt noir. Les Normands ont répondu présents en appelant le 36 37 et sur telethon.fr, et nous avons quand même une collecte de dons de 483 813 euros en Seine-Maritime, ce qui veut dire +35% par rapport à 2019". Soit près de 130 000 euros de plus via le téléphone et Internet, car en 2019, les dons en Seine-Maritime ont représenté 356 000 euros.

On limite la casse

Malgré tout, la somme globale nationale est inférieure à 2019, mais le Téléthon "limite la casse. Le 36 37 continue, du soir du Téléthon jusqu'au 28 février, on récolte quand même pas mal d'argent encore, ce qui fait que le Téléthon ne s'arrêtera pas à 58 millions. J'espère qu'on frisera les 70 millions, et donc on aura fait un beau Téléthon".

Georges Salinas, coordinateur du Téléthon en Seine-Maritime Copier

"On a redonné le sourire aux malades. Dans cette émission de 30 heures, avant c'était les chercheurs qui venaient sur le plateau, pour dire 'nous allons y arriver', on attendait qu'ils prononcent le nom 'médicament'. Ce samedi soir, ce sont des familles qui ont bénéficié d'un médicament de thérapie-génique qui sont venues en force, nous dire, 'nous y sommes arrivées'. Ce sont des victoires extraordinaires du Téléthon français qui est décidément un événement unique au monde", conclut Georges Salinas, coordinateur du Téléthon, qui supervise tous les dons pour la Seine-Maritime.

Vous pouvez encore faire un don pour le Téléthon au 36 37 ou téléthon.fr.