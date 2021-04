L'AFM Téléthon publie ce jeudi les résultats finaux des sommes récoltées lors de la dernière édition du téléthon. Malgré le contexte sanitaire, la générosité a été au rendez-vous en Côte-d'Or comme dans l'ensemble de la région. Plus de 3 millions d'euros ont été recueillis au profit de la recherche.

Téléthon 2020 : plus 600.000 euros récoltés en Côte-d'Or, plus de 3 millions en Bourgogne-Franche-Comté

602.455 euros ! C'est le résultat final de la somme récoltée cette année en Côte-d'Or lors du dernier téléthon. Une édition 2020 qu'il a fallu complètement repenser à cause de la crise sanitaire. En Côte-d'Or, par exemple, une quinzaine de boulangeries a organisé « l’opération éclair ». Elles ont réalisé un glaçage jaune à l’effigie du Téléthon posé sur plus de 1.000 éclairs vendus par les bénévoles du Téléthon.

En Saône-et-Loire, ce sont un peu plus de 558.000 euros qui ont été récoltés, et sur l'ensemble de la région, c'est un peu plus de 3 millions d' euros qui ont été engrangés lors de cette édition inédite du Téléthon.