Téléthon 2021 : "C'est grâce aux dons que je peux encore faire quelques pas aujourd'hui"

Un seul numéro à retenir ce week-end : le 36-37. La 35ème édition du Téléthon commence ce vendredi dans toute la France. Dans la Loire, environ 90 événements sont organisés pour récolter des fonds et financer la recherche sur les maladies génétiques. L'an dernier, le Téléthon avait permis de récolter plus de 77 millions d'euros. "On espère faire aussi bien et même plus cette année", admet Colette Espignolé, la coordinatrice de l'AMF Sud Loire, qui était notre invitée ce matin, en compagnie d'Abdel Makhlouf, parrain ligérien du Téléthon depuis 2015.

Chaque euro compte

"La recherche, ça coûte des dizaines de millions d'euros", confie le trentenaire, atteint d'une amyotrophie spinale de type 3 qui empêche ses muscles de fonctionner correctement. "Mais elle permet vraiment d'améliorer le quotidien des malades. Dans mon cas, des chercheurs parisiens ont développé un médicament à prendre tous les 4 mois qui retarde le développement de ma maladie. Aujourd'hui, je suis encore capable de faire quelques pas à la maison, ce ne serait pas le cas sans ce médicament. Tout ça, c'est grâce au Téléthon. Il n'y a pas de petit don, même un euro ça sert."

L'AMF Téléthon aide aussi les malades dans l'achat de matériel, quand les mutuelles et la sécurité sociale ne remboursent pas tout. Enfin, l'argent récolté via les dons permet aussi de faire progresser la recherche sur la génétique en générale. "Pendant des années je n'ai pas voulu d'enfant, par crainte de transmettre ma maladie, mais aujourd'hui grâce à la recherche, je suis papa de deux petites filles", explique Abdel Makhlouf. "Je suis très content."