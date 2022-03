Téléthon 2021 : presque 86 millions d'euros récoltés, en hausse par rapport à 2020

La 35e édition du Téléthon a récolté plus de 85.900.000 millions d'euros. Une hausse par rapport à l'année 2020, marquée par la crise sanitaire, où les dons s'étaient élevés à plus de 77 millions d'euros.

C'est un regain de dons pour le Téléthon. La 35e édition, celle de 2021, a pu récolter 85.933.166 euros précisément indiquent les organisateurs dans un communiqué de presse publié ce mercredi. Soit plus de 8 millions d'euros de plus qu'en 2020 où environ 77 millions d'euros avaient été récoltés, une année marquée par la crise sanitaire et l'annulation de nombreuses collectes et évènements locaux.

Les régions Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes sur le podium

Les Français ont donc une nouvelle fois été généreux pour la recherche sur les maladies rares. Les deux régions où le plus de dons ont été récoltés sont l'Ile-de-France (13.982.807 euros) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (10.506.180 euros), suivies de la Nouvelle-Aquitaine (7.844.771 euros). Une solidarité partout en France saluée par Laurence Tiennot-Herment, la présidente de l’AFM-Téléthon. "Dans le contexte particulièrement incertain que nous vivons, il est réconfortant de constater, une fois de plus, que la solidarité et la générosité sont des valeurs sûres et largement partagées, écrit-elle dans le communiqué. Ce Téléthon 2021 a permis de retrouver la convivialité des animations et le plaisir d’être ensemble."

La cagnotte totale est néanmoins légèrement moins élevée qu'en 2019, où environ 87 millions d'euros avaient été récoltés. La prochaine édition du Téléthon se tiendra les 2 et 3 décembre 2022.