Téléthon 2022 : à Neuville-de-Poitou, un record de 49 heures de massage cardiaque en relais

Les 30 heures de programmes du Téléthon se sont terminés dans la nuit de samedi à dimanche mais à Neuville-de-Poitou, dans la Vienne, on continue de se mobiliser jusqu'à dimanche soir avec, comme objectif, battre un record insolite : celui d'un massage cardiaque en relais. Les volontaires visent les 49 heures non-stop car le le record actuel est de 48 heures et une minute. Pour participer à ce relais, il suffit de donner une participation à hauteur de deux euros puis on fait partie de l'équipe de relayeurs. L'objectif étant de récolter des dons pour financer la recherche sur les maladies neuromusculaires.

Au sol, il y a un mannequin qu'on essaie de "maintenir en vie" et chacun leur tour, les volontaires vont masser au rythme du métronome : "115 coups par minutes", explique Mathieu Bodin, le gérant de Vital’incendie qui organise le défi sur la commune de Neuville-de-Poitou.

Avant de se lancer dans le record, il faut apprendre les gestes qui sauvent. L'objectif est de sensibiliser aussi à l'importance du massage cardiaque. © Radio France - Julien Prouvoyeur

C'était une première pour Julie, qui vient d'Amberre près de Mirebeau : "On ne se rend pas compte à quel point c'est dur ! À titre personnel, moi, j'ai mon père qui a des problèmes cardiaques. C'est vrai que ça peut toujours servir." L'objectif est de tenir au moins cinq minutes par personne mais d'autres, comme Anne Sophie, ont mis la barre plus haute encore : "Après une soirée, on s'est lancé le défi de venir soutenir le Téléthon. Puis après, on s'est lancé des défis les uns aux autres pendant les massages. J'ai d'abord fait onze minutes et là, j'ai vu le record à treize minutes donc je suis revenue essayer de le battre !"

Un évènement à plusieurs enjeux

Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils apprennent à faire un massage cardiaque et c'est tout l'intérêt derrière cette tentative de record du monde pour Mathieu Baudin : "L'objectif, c'est vraiment de marquer le coup pour le Téléthon bien sûr mais aussi initier un maximum de personnes au massage cardiaque pour qu'ils se rendent compte que c'est difficile, qu'il faudra le faire assez longtemps s'ils doivent le faire un jour". Au total, plus de 200 relayeurs se mobilisent depuis vendredi soir, coup d'envoi du Téléthon.